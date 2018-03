Scadenza 2018 - Kozak, il canto Libor cerca la rinascita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie B per rilanciarsi in Italia, laddove aveva mostrato buone doti ai tempi della Lazio senza riuscire - causa infortuni - a ripetersi in Inghilterra. Adesso Libor Kozak, abbandonato l'Aston Villa e i campi di Premier e Championship, sta conquistando piano piano lo spazio necessario con l'obiettivo di tornare a giocare (con profitto) in Serie A. Non sarà facile, perché sono arrivati appena due gol in dodici presenze con la maglia del Bari, club riuscito ad assicurarsi la punta della Repubblica Ceca con un contratto annuale durante la scorsa estate.

SITUAZIONE ATTUALE - Gol decisivo ai danni del Frosinone lo scorso 10 febbraio, ripetendosi dieci giorni fa con la rete alla Pro Vercelli nel match terminato 2-2. Kozak ha voglia di rivelarsi decisivo per la formazione di Fabio Grosso nel finale di stagione, lasso di tempo che può regalare il ritorno in massima divisione ai galletti e la possibilità di restare in Puglia al calciatore classe '89. Altrimenti le strade potrebbero dividersi, con Kozak che proverebbe a tornare ai fasti di un tempo indossando una nuova casacca.

Nome: Libor Kozak

Età: 28

Squadra di appartenenza: Bari