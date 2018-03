Scadenza 2018 - Paulinho, rientro a breve puntando la A in grigiorosso

© foto di Federico Gaetano

Il ritorno in Italia dopo la parentesi triennale in Qatar. Messa da parte l'avventura tra le file dell'Al Arabi, Paulinho (32) ha deciso di rimettersi in gioco nel nostro Paese, accettando la corte della Cremonese che gli ha prospettato una stagione in Serie B. Annata dai due volti, finora, per il brasiliano ex Livorno che ha messo a segno cinque gol in sedici apparizioni senza però trovare spazio nelle ultime gare dei grigiorossi a causa di un infortunio.

La situazione attuale - “La colpa è solo nostra: abbiamo gestito male il suo affaticamento muscolare e l'infortunio si è aggravato”, le recenti parole del ds Stefano Giammarioli in merito all'ex Grosseto e Sorrento. Pronto però a rientrare per contribuire alla parte finale della stagione della Cremonese, in piena corsa per conquistare i playoff al termine della regular season. Poi, probabilmente a bocce ferme, sarà il momento di fare le dovute valutazioni.

Nome: Paulo Sérgio Betanin

Età: 32

Squadra di appartenenza: Cremonese