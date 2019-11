© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante dell’Ascoli Gianluca Scamacca ha parlato dopo la vittoria di ieri sul Cosenza soffermandosi anche sulle voci di mercato che lo interessano: “Possono dire tutto quello che vogliono, ma la mia testa sta qui e penso solo al bene dell’Ascoli. Il resto non importa. - continua Scamacca -. Penso che il lavoro alla lunga paga sempre, non ci ha pagato per due partite, ma oggi (ieri NdR) abbiamo fatto bene e abbiamo vinto alla grande. Ogni partita può essere decisiva e bisogna viverle senza fare programmi, giochiamo una gara volta”.