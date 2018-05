Serie B, 11 squalificati dal Giudice Sportivo: tre turni per Empereur

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 maggio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Squalifiche per tre giornate effettive di gara

Empereur Alan (Bari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere, al 38° del secondo tempo, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose.

Squalifiche per una giornata effettiva di gara

Coda Andrea (Pescara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

Calciatori non espulsi

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Ariaudo Lorenzo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Bianchi Tommaso (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Brugman Gaston (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Gagliolo Riccardo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Golubovic Petar (Novara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

Moscati Marco (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Pesce Simone (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quindicesima sanzione).

Sabelli Stefano (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Sciaudone Daniele (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).