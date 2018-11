Serie B, 12° Giornata - Esame Carpi per Bucchi, big match a Palermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorpasso e contro sorpasso, risposta colpo su colpo, vittoria su vittoria. Diventa sempre più avvincente il campionato di Serie B, il Pescara guida la classifica anche un pò a sorpresa rispetto all'avvio di stagione, tiene botta e non perde compattezza e armonia. Alle sue spalle il Palermo che con il cambio in panchina ha spiccato il volo, Roberto Stellone ha a disposizione almeno sedici titolari che ruota di giornata in giornata raccogliendo sempre lo stesso risultato: la vittoria. E' arrivato il momento di affrontarsi, sarà la sfida che chiuderà la dodicesima giornata di Serie B ma sarà senza dubbio la più affascinante. Un solo punto di distanza in classifica, chi vince vola in vetta e il Renzo Barbera si prepara per lo spettacolo di domenica sera. Se le risposte di rosanero e abruzzesi sul campo sono state positive, non possiamo dire la stessa cosa per l'Hellas Verona. Sulla graticola Fabio Grosso che mantiene il terzo posto ma ha conquistato soltanto un punto nelle ultime due gare contro Ascoli e Cremonese. Non sarà semplice al Rigamonti contro il Brescia di Eugenio Corini, squadra ostica e divertente che sta facendo incetta di risultati positivi subendo soltanto una sconfitta.

Un grande esame o poco ci manca per il Benevento, sembravano passate le nubi sulla squadra di Bucchi prima della sconfitta casalinga subita contro l'Ascoli. La continuità manca ai sanniti che hanno come unico obiettivo quello di riconquistare la massima serie, faranno visita al Carpi di Castori che con il sofferto pareggio dello Scida contro il Crotone ha abbandonato l'ultima piazza. Chiamata al riscatto invece la Salernitana, all'Arechi infatti arriverà un deluso Spezia dopo gli ultimi risultati. I campani di Colantuono con una vittoria si proietterebbe al terzo posto ad una sola lunghezza dalla seconda piazza. Scontro pericoloso al Tombolato, il Cittadella ospita il rinnovato Venezia di Walter Zenga che sta scalando la classifica a suon di successi. Quattro pari nelle ultime cinque invece per la formazione di Venturato. Soltanto un punto nelle ultime tre per il Cosenza di Braglia, ha raccolto meno di quanto meritasse la compagine calabrese che davanti al proprio pubblico ospiterà il Lecce di Liverani che lunedì è uscito con una sconfitta contro il Pescara.

Il ballo dei debuttanti a Cremona, allo Zini infatti andrà in scena la sfida tra la Cremonese e il Livorno che nel corso della settimana hanno deciso di cambiare guida tecnica. Salutati rispettivamente Mandorlini e Lucarelli, dentro Rastelli e Breda. Situazione più complicata per i labronici, deprimente ultimo posto in classifica e i sostenitori che stavano dalla parte dell'ormai ex tecnico. Ha cambiato allenatore anche il Padova, salutato Bisoli è il turno dell'ex Cittadella Foscarini che farà il suo esordio al Del Duca in una gara complicatissima contro l'Ascoli. I bianconeri sono reduce da due vittorie prestigiose contro Verona e Benevento che hanno proiettato la formazione di Vivarini alle porte dei playoff.