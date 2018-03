Serie B, 12 squalificati dal Giudice sportivo: Asencio fermato due turni

Il Giudice Sportivo di Serie B, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Squalifica per due giornate effettive:

- Raúl José Asencio Moraes dell'Avellino "per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto, in

segno di dissenso, un applauso al Direttore di gara ed indirizzato allo stesso espressioni

ingiuriose".

Squalifica per una giornata effettiva:

- Ivan Francesco De Santis dell'Ascoli per "doppia ammonizione per proteste nei confronti degli

Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".

- Salvatore Molina dell'Avellino "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco".

- Francesco Caputo dell'Empoli "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento

falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione)".

- Giuseppe Bellusci del Palermo "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione)".

- Yussif Raman Chibsah del Frosinone "per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".

- Matteo Ciofani del Frosinone "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione)".

- Alberto Gerbo del Foggia "per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato

(Decima sanzione)".

- Elimane Franck Kanoute dell'Ascoli "per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".

- Andrea Orlandi del Novara "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione)".

- Raffaele Schiavi della Salernitana "per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato

(Quinta sanzione)".

- Emanuele Terranova del Frosinone "per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".