Serie B, 37^ giornata: la classifica. Trapani retrocesso. Spezia e Pordenone sicure dei playoff

Dopo i risultati della 37^ giornata di Serie B ecco la classifica aggiornata del campionato cadetto:

Benevento 83 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 68 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo Verona 53

Pisa 52

Frosinone 53

Salernitana 52

Empoli 51

Entella 48

Cremonese 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani 41* RETROCESSO IN SERIE C

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C

* due punti di penalizzazione