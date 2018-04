Serie B, -7 alla fine. Lotta promozione: Empoli, 2 vittorie per festeggiare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette giornate al termine del campionato di Serie B, in arrivo due gare potenzialmente decisive per diversi verdetti. Col turno infrasettimanale, in programma oggi e domani, questa settimana può infatti essere decisiva, a partire dalla lotta promozione. Primo in classifica l'Empoli, con 11 punti di vantaggio su Palermo e Frosinone: per la matematica è presto, ma non prestissimo. Con due vittorie, i toscani metterebbero di fatto un piede in Serie A: in caso di altrettante sconfitte da parte di una delle due inseguitrici, la promozione sarebbe addirittura matematica

Più complicato il discorso per Palermo e Frosinone, che sentono il fiato del Parma sul collo. Risultati recenti alla mano, i crociati sembrano infatti l'unica squadra dal quarto posto in giù che possa davvero ambire a uno dei primi due posti in graduatoria, nonostante sulla carta Bari e Perugia abbiano rispettivamente solo 4 e 5 punti di ritardo dal secondo posto. E il calendario? Difficile dire chi aiuti: il Parma, a parte il Bari, sulla carta non ha grossi calibri da affrontare. Però sfiderà diverse squadre impegnate nella lotta per non retrocedere e quindi col coltello fra i denti. Forse più complicato il percorso del Palermo, nell'immediato sarà l'Empoli a dover affrontare due trasferte complicate. Ma i toscani hanno già dimostrato di poter vincere ovunque.

Il calendario dell'Empoli - 70 punti

CESENA

FROSINONE

Novara

CARPI

Cremonese

BRESCIA

Perugia

Il calendario del Palermo - 59 punti

CITTADELLA

Avellino

VENEZIA

Bari

TERNANA

Cesena

SALERNITANA

Il calendario del Frosinone - 59 punti

AVELLINO

Empoli

CESENA

BRESCIA

Carpi

VIRTUS ENTELLA

Foggia

Il calendario del Parma - 57 punti

ASCOLI

Carpi

PRO VERCELLI

Ternana

CESENA

Bari

SPEZIA