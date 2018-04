Serie B, ammende per quattro club. Sanzionato anche Faggiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime notizie legate al mondo del campionato di Serie B. Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 aprile 2018, ha assunto le decisioni di seguito riportate:

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al 29° del primo tempo,

lanciato sul terreno di giuoco un bottiglietta di plastica semi-piena; per avere inoltre suoi

sostenitori, al primo del secondo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che

obbligavano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 14 n.

5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con

le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo,

lanciato sul terreno di giuoco un petardo che causava il momentaneo stordimento del proprio

portiere; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per

avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo

tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del portiere della squadra avversaria, un

bicchiere di plastica rigida; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1

lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini

preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere

propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa

del giuoco.

DIRIGENTI

AMMENDA DI € 1.000,00

FAGGIANO Daniele (Parma): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoio, assunto

un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni dirigenti della squadra avversaria.