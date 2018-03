Serie B: ammende per Salernitana, Ascoli e Perugia

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il Giudice Sportivo di Serie B, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

- Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. Salernitana "per avere suoi sostenitori, al 4° del primo

tempo, lanciato sul terreno di giuoco un oggetto di plastica che colpiva un calciatore avversario

senza causargli alcuna conseguenza lesiva; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara,

lanciato cinque petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere

quindi, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi oggetti di vario genere sul terreno

di giuoco; infine, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio steward in servizio nel

recinto di giuoco, al termine della gara, tentato di aggredire un dirigente della squadra avversaria;

recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per

avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. Ascoli "per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo,

lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava una momentanea interruzione del giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

- Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. Perugia "per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".