Serie B, Bandinelli regala i tre punti al Benevento: Perugia ko

Il Benevento porta a casa una vittoria preziosa nel match interno contro il Perugia. 2-1 il risultato finale per i giallorossi che si sono imposti grazie alle reti di Coda nel primo tempo e di Bandinelli al 90’. Di Verre il gol del momentaneo pareggio. Ko per la formazione di Alessandro Nesta che può però recriminare per l'espulsione esagerata ai danni di Falasco.