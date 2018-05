© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è appena concluso il campionato di serie B. Empoli e Parma volano in serie A, il Frosinone si deve accontentare dei playoff. Il Novara retrocede in serie C insieme Ternana e Pro Vercelli. L'Empoli domina la classifica marcatori: 50 reti per la coppia Caputo-Donnarumma (27 il primo, 23 Donnarumma). Sul gradino più basso del podio troviamo Samuel Di Carmine, che ha disputato la miglior stagione in carriera segnando 22 reti. Le 20 reti di Montalto non state sufficienti alla Ternana per salvarsi, benissimo Mazzeo con 19 gol.

Caputo (Empoli) 27

Donnarumma (Empoli) 23

Di Carmine (Perugia) 22

Montalto (Ternana) 20

Mazzeo (Foggia) 19

Cerri (Perugia) 15

Ciano (Frosinone) 14

Galano (Bari) 14

Calaiò (Parma) 13

Caracciolo (Brescia) 13