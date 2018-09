Serie B, classifica marcatori: Palombi comanda

Nella foto Palombi

E' Simone Palombi il protagonista della quinta giornata del campionato di Serie B, grazie alla sua seconda doppietta in quattro giorni che lancia il suo Lecce nelle zone alte della classifica e lo proietta in testa alla classifica marcatori. Doppiette anche per Mancuso del Pescara e Donnarumma del Brescia, che agganciano al secondo posto, a quota 3 gol, Vido del Perugia, Pazzini del Verona e Trajkovski del Palermo. Di seguito la classifica completa:

4 gol: Palombi (Lecce).

3 gol: Vido (Perugia), Pazzini (H. Verona), Traijkovski (Palermo), Mancosu (Pescara), Donnarumma (Brescia).

2 gol: Cocco (Pescara), Ravanelli (Padova), Mancosu, Falco (Lecce), Pierini (Spezia), Bandinelli e Asencio (Benevento), Morosini (Brescia), Iori (Cittadella), Firenze (Crotone), Nestorovski (Palermo), Mogos (Cremonese), Di Tacchio (Salernitana), Cicerelli e Kragl (Foggia).

1 gol: Rhoden, Faraoni, Nalini, Simy e Benali (Crotone), Mazzotta, Salvi, Moreo e Bellusci (Palermo), Bisoli (Brescia), Brighenti, Espeto, Terranova, Castrovilli e Claiton (Cremonese), Bentivoglio, Geijo, Citro e Di Mariano (Venezia), Brosco, Ardemagni e Ninkovic (Ascoli), Bocalon, Castiglia, Casasola, D. Anderson (Salernitana), Mazzeo, Camporese, Loiacono, Tonucci (Foggia), Fiamozzi e La Mantia (Lecce), Jelenic, Mokulu, Poli e Arrighini (Carpi), Monachello e Gravillon (Pescara), Maniero e Tutino (Cosenza), Ricci, Tello, Coda, Volta, Maggio, Improta, Insigne (Benevento), Scappini, Proia, Schenetti e Strizzolo (Cittadella), Porcino e Giannetti (Livorno), Gyasi, Crimi e Bidaoui (Spezia), Laribi, Almici, Henderson, Colombatto, Matos e Zaccagno (H. Verona), Dragomir (Perugia), Clemenza e Mazzocco (Padova).