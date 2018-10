Serie B, classifica marcatori: tutto invariato in vetta, primo Donnarumma

Donnarumma del Brescia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il posticipo tra Crotone e Salernitana si è conclusa la nona giornata del campionato cadetto, che non ha visto grossi cambiamenti in cima alla classifica marcatori. Resta a secco il bomber del Brescia Alfredo Donnarumma, ancora in vetta con 7 centri, tallonato da Mancuso del Pescara, fermo a 6. Vanno a segno, invece, Marco Mancosu del Lecce, che si porta a quota 5 gol stagionali, e Massimo Coda del Benevento, che aggancia Palombi, Vido, Morosini e Nestorovski a 4 reti. Di seguito la classifica completa:

7 gol: Donnarumma (Brescia)

6 gol: Mancuso (Pescara)

5 gol: Mancosu (Lecce)

4 gol: Palombi (Lecce), Morosini (Brescia), Vido (Perugia), Nestorovski (Palermo), Coda (Benevento).

3 gol: Pazzini (H. Verona), Traijkovski (Palermo), Mokulu (Carpi), Kragl (Foggia), Monachello (Pescara), Tutino (Cosenza), Firenze (Crotone), La Mantia (Lecce).

2 gol: Cocco (Pescara), Ravanelli (Padova), Falco (Lecce), Pierini (Spezia), Bandinelli, Asencio e Insigne (Benevento), Iori, Strizzolo e Finotto (Cittadella), Mogos (Cremonese), Di Tacchio, Casasola e Bocalon (Salernitana), Cicerelli, Camporese, Galano, Deli e Tonucci (Foggia), Citro e Di Mariano (Venezia), Budimir e Simy (Crotone), Maniero (Cosenza), Brosco (Ascoli), Cappelletti (Padova), Giannetti (Livorno), Crimi e Galabinov (Spezia), Zaccagni e Henderson (Verona), Melchiorri (Perugia).



1 gol: Rhoden, Faraoni, Nalini, Benali e Spinelli (Crotone), Mazzotta, Salvi, Moreo, Bellusci, Puscas e Struna (Palermo), Bisoli, Tremolada, Dall'Oglio e Torregrossa(Brescia), Brighenti, Espeto, Terranova, Castrovilli, Claiton e Migliore (Cremonese), Bentivoglio, Geijo e Segre (Venezia), Ardemagni, Ninkovic, Ganz e Cavion (Ascoli), Castiglia, D. Anderson, Jallow e Mazzarani (Salernitana), Mazzeo, Loiacono e Gerbo (Foggia), Fiamozzi e Tabanelli (Lecce), Jelenic, Poli, Arrighini e Pasciuti (Carpi), Gravillon, Brugman e Pepin (Pescara), Baez (Cosenza), Ricci, Tello, Volta, Maggio, Improta e Viola (Benevento), Scappini, Proia e Schenetti (Cittadella), Porcino, Diamanti e Raicevic (Livorno), Gyasi, Bidaoui, Maggiore, Okereke e Bartolomei (Spezia), Laribi, Almici, Colombatto, Matos e Di Carmine (H. Verona), Dragomir e Kingsley (Perugia), Clemenza, Mazzocco, Cisco e Bonazzoli (Padova).