Serie B, Coda regala 3 punti al Benevento. Livorno ancora KO

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Benevento batte di misura il Livorno nel posticipo della nona giornata di Serie B grazie a una rete su calcio di rigore del centravanti Massimo Coda dopo un'ora di gioco. Una vittoria sofferta quella dei sanniti arrivata al termine di una prestazione non eccezionale. Per i labronici l'ennesima sconfitta di questo avvio di stagione nonostante una prestazione pregevole che gli ha permesso di restare in gara fino all'ultimo.