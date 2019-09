Serie B, Cosenza-Livorno: scontro diretto al San Vito-Marulla

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Turno infrasettimanale per la Serie B. Si va in campo per la 5/a giornata di campionato. Umori diametralmente opposti per Cosenza e Livorno. I calabresi masticano amaro dopo la sconfitta nel finale maturata contro il Benevento. I toscani, invece, vogliono la continuità dopo il successo di misura contro il Pordenone. Sei precedenti in Calabria, il bilancio è di tre vittorie per il Cosenza, due pareggi e una vittoria per il Livorno. Lo scorso anno invece fini 1-1 con le reti di Tutino e Giannetti. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Ros della sezione di Pordenone

COME ARRIVA IL COSENZA - Obiettivo riscatto per i calabresi che devono risalire la china dopo un inizio difficile di campionato: ancora zero vittorie, solo un pareggio e una sola rete segnata. Nemmeno l'arrivo dell'ex Monaco Riviere ha dato i suoi frutti, ma Braglia è orientato a confermarlo nel 4-3-3 con Baez e Carretta. Così l'allenatore prima della gara: "I tre ko sono un fatto di attenzione più che fisico. Quando riteniamo che i match siano finiti, smettiamo di giocare e prendiamo gol. L'esempio lampante è il secondo tempo di Pescara. Dovevamo avere minimo quattro punti perché nessuno ha meritato di vincere contro di noi. E non sto cercando alibi".

COME ARRIVA IL LIVORNO - Per i toscani, invece, si va a caccia del secondo successo di fila. 3-4-3 per Breda con Marras, Raicevic e Marsura a formare il tridente offensivo. Così il tecnico Breda prima della gara: "Il Cosenza è una buona squadra che cambia spesso modulo, ed hanno un tecnico che stimo. Dovremo metterci intensità e voglia di fare bene. Giocando sempre con intelligenza. Abbiamo ancora margini di miglioramento. Alcuni ragazzi devono ancora entrare in forma".