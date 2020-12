Serie B, da tre anni non si vedeva il poker di un giocatore: prima Montalto ora Mancuso

Abbiamo accennato questa mattina al poker di Leonardo Mancuso, primo giocatore nell'attuale stagione di Serie B a segnare quattro gol nella stessa partita, ma in merito a ciò, dai canali ufficiali della Lega B arrivano ulteriori dettagli in merito.

I quattro centri dell'attaccante dell'Empoli (rifilati all'Entella), arrivano dopo tre anni dall'ultima volta: il 21 dicembre 2017, infatti, fu Adriano Montalto, in Ternana-Pro Vercelli, a battere per 4 volte le bianche casacche.

Una curiosità, tre delle ultime quaterne in Serie B sono state messe a segno a dicembre: come evidenzia la Lega B, "anche la prima delle ultime 4 siglate fu nell’ultimo mese dell’anno solare, 18 dicembre 2010, autore Daniele Martinetti in Sassuolo-Frosinone 5-3".