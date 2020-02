vedi letture

Serie B, Empoli-Pisa: negli ospiti manca Soddimo. Ballottaggi negli azzurri

Il 24° turno di Serie B offre un derby toscano in zona salvezza. Empoli e Pisa si sfidano al Castellani per 3 punti fondamentali: le due squadre sono appaiate a 30 punti e la zona playout dista solo pochi punti.

COME ARRIVA L'EMPOLI - La squadra di Marino può finalmente contare su grande abbondanza di alternative in vista del match. Nel 4-3-3 degli azzurri andrà Brignoli in porta, mentre in difesa vige il ballottaggio tra Maietta e Sierralta. Oltre ad uno tra questi due, la linea difensiva sarà composta da Fiammozzi, Romagnoli e Balkovec. A centrocampo si lottano una maglia da titolare Ricci e Stulac per un posto assieme a Frattesi e Henderson. Tridente formato da Tutino, Mancuso e Bajrami anche se scalpita La Mantia. Gazzola unico indisponibile.

COME ARRIVA IL PISA - Dall'altra parte gli uomini di D'Angelo si schiereranno con il 3-5-2 con Gori in porta, Caracciolo, De Vitisi e Pisano in difesa mentre a centrocampo agirà il trio Gucher, Marin e Pinato. Sulle fasce Belli e Lisi, duo d'attacco che dovrebbe essere formato da Marconi e Masucci. Assente lo squalificato Soddimo oltre a Meroni, Varnier ed Ingrosso.