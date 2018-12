© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti gol nel pomeriggio di Serie B con il Carpi che ha battuto 3-2 la Salernitana e il pareggio per 1-1 tra Crotone e Venezia. Dopo due sconfitte consecutive il Carpi è tornato alla vittoria battendo una Salernitana in difficoltà che si è svegliata troppo tardi. I padroni di casa sono passati in vantaggio pochi secondi prima dell'intervallo con Pasciuti, hanno raddoppiato con Sabbione al 60' e poi all'82' hanno trovato il tris con Vano ma in tre minuti dall'86' all'89' gli ospiti hanno accorciato trovando due gol con Casasola e Rosina. Con questo successo, il primo in casa, il Carpi sale a 13 punti mentre la Salernitana resta a quota 20.

E' finita in parità invece con il quarto 1-1 della giornata di B tra Crotone e Venezia: ospiti in vantaggio al 31' con Modolo ma ripresi al 56' con il rigore di Budimir e con questo punto il Venezia sale a 20 punti in classifica e il Crotone a quota 13.