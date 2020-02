Serie B, giudice sportivo per Spezia-Cremonese: out Gyasi tra i liguri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del recupero Spezia-Cremonese, match valido per la 17^ giornata che si giocherà domani al "Picco", sono stati resi noti i provvedimenti del giudice sportivo circa le gare che hanno riguardato le due formazioni.

Di seguito la nota diramata dalla Lega B:

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 8 febbraio 2020 – Quarta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FALASCO Nicola (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYASI Emmanuel (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).