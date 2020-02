Serie B, giudice sportivo: sono 14 gli squalificati per un turno

Fonte: Ufficio Stampa Lega B

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 31 gennaio e 1-2-3 febbraio 2020 - Terza giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

IMPROTA Riccardo (Benevento): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

KANOUTE Elimane Franck (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAGGIORE Giulio (Spezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PALMIERO Luca (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCIAUDONE Daniele (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TERRANOVA Emanuele (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BIABIANY Jonathan Ludov (Trapani): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGGIO Christian (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAIETTA Domenico (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OBI Joel Chukwuma (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PERINA Pietro (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POBEGA Tommaso (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AMMENDA DI € 5.000,00 ED AMMONIZIONE (SECONDA SANZIONE)

RASTELLI Massimo (Cremonese) per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara che generava anche un clima di tensione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORTIULA Leonardo (Pordenone): per avere, al 24° del primo tempo, ostacolato la ripresa del giuoco lanciando un pallone sul terreno di giuoco.

GAGLIARDI Gianfranco (Perugia): per avere, al 25° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 28° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.