Serie B, Giudice Sportivo: stangata Bari dopo il Cittadella

© foto di Federico Gaetano

La Lega di Serie B ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare del turno preliminare dei playoff andate in scena ieri (Venezia-Perugia e Cittadella-Bari).

Quattro le giornate di squalifica comminate al difensore del Bari Stefano Sabelli (con ammenda di 5mila euro) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per essersi, al 12° del secondo tempo supplementare, all'atto dell'espulsione di un compagno di squadra, alzato dalla propria panchina e, raggiunta quella avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso, aggressivo ed intimidatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria che spingeva con forza appoggiando loro le mani sul petto; infrazione rilevata da un Arbitro Addizionale".

Tre invece i turni di stop per l'attaccante dei pugliesi Franco Brienza "per avere, all'11° del secondo tempo supplementare, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con un calcio alla gamba destra un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, dopo la notifica dell'espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della panchina avversaria".

Due, infine, le giornate di squalifica per Norbert Gyomber, sempre del Bari, "per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); per avere, al 9° del secondo tempo supplementare, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti".