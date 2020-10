Serie B, giudice sportivo: un turno di stop per Nzita (Pescara) e Tiritiello (Cosenza)

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 22 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 20-21 ottobre 2020 – Quarta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NZITA THETO Mardochee (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TIRITIELLO Andrea (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

MENEZ Jeremy (Reggina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.