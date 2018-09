Serie B, gli arbitri della 4^ giornata: Sacchi per Crotone-Hellas

Le pagelle di Nzonzi - Involuto. Per nessuno è da 6: "Impalato, impallato"

Lazio, l'esordio in Europa contro l'anello debole (ma esperto) del girone

Manolas: "La vera Roma non è questa. Non abbiamo fiducia"

Le pagelle di Cancelo - Prestazione super. E difende come Gentile

Emre Can e il rosso a CR7: "Non siamo donne. Giochiamo a calcio"

Totti: "Servono campioni per vincere. Provai a portare Ibra a Roma"

Serie A, gli arbtri del 5° turno: Toro-Napoli a Irrati. Giacomelli per la Juve

Le pagelle di Schick - Ingresso in campo irritante. Tribuna a Bologna?

Ancora Di Francesco: "Roma brutta? Non esageriamo"

Pres. Dudelange: “Sono interista. In Italia potremmo giocare in C”

Ranking FIFA, Francia-Belgio in testa. Italia al 20° posto, dietro il Galles

Il giorno di Lazio e Milan: turn over per Inzaghi e Gattuso

Le pagelle di Kolarov - Macchinoso, spaesato e sempre in ritardo

Milan, pranzo UEFA in corso in Lussemburgo: presenti Leonardo e Maldini

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la quarta giornata di andata della Serie BKT 2018/19 in programma sabato 22 settembre 2018 alle ore 15.00.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy