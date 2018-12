© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria di prestigio per l'Hellas Verona nel posticipo di Serie B contro il Pescara. Al Bentegodi finisce 3-1 per i padroni di casa grazie alle reti di Danzi al 14, Di Carmine al 40' e l'autorete di Del Grosso al 50'. Per il Delfino gol della bandiera al 66' col solito Mancuso.

Con questa vittoria gli scaligeri salgono a 25 punti agganciando il Cittadella, mentre la formazione di Giuseppe Pillon rimane un punto più su, a quota 26.