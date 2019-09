Serie B, i finali: dilaga il Perugia, punti preziosi per Cittadella e Venezia

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Turno infrasettimanale per la Serie B, giunta adesso alla 5^ giornata del torneo.

Si sono questa sera giocate le prime otto gare, con le sole Trapani-Cremonese e Salernitana-Chievo Verona in programma domani.

Preziosi successo di Venezia e Cittadella, con i veneti che battono il Pescara a domicilio, mentre i lagunari sono corsare a Chiavari contro l’Entella; dilagano Ascoli e Perugia, rispettivamente contro Spezia e Frosinone, mentre l’Empoli solo in extremis batte il Pisa. Il Crotone archivia la pratica Juve Stabia, intanto che il Benevento è fermato sul pari dal Pordenone. Pari anche tra Cosenza e Livorno.

Di seguito il programma completo della terza giornata di Serie B:

GIA’ GIOCATE

Ascoli-Spezia 3-0 (4’ [rig.] Ninkovic, 45+1’ Da Cruz, 60’ Ardemagni)

Cittadella-Pescara 2-1 (2’ Vita, 48’ Machin, 73’ Diaw)

Cosenza-Livorno 1-1 (51’ Marsura, 90+4’ Pierini)

Crotone-Juve Stabia 2-0 (90+1 Mustacchio. 90+3’ Benali)

Entella-Venezia 0-2 (3’ Capello, 61’ Bocalon)

Perugia-Frosinone 3-1 (2’ Paganini, 22’ [rig.] e 34’ [rig.] Iemmello, 88’ Kouan)

Pisa-Empoli 2-3 (40’ e 89’ Mancuso, 45+1’ e 90+3’Marconi, 90+5’ Frattesi)

Pordenone-Benevento 1-1 (12’ Kragl, 40’ Camporese)

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

Trapani-Cremonese

Salernitana-Chievo Verona