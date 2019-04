© foto di Flavio Mazzoleni

Nei primi tempi del pomeriggio in Serie B vince solo il Cittadella in casa del Livorno: un 1-0 firmato da Finotto al 38°. Nelle altre due gare invece vige il pari con Foggia e Spezia che non si fanno male chiudendo la prima frazione sullo 0-0. A Carpi invece sblocca la gara l’ex di turno Mbakogu, su assist di un altro ex come Lollo, al 12°. Mezzora dopo arriva il pari firmato da Concas.

Carpi-Padova 1-1 (42° Concas; 12° Mbakogu)

Cittadella-Livorno 1-0 (38° Finotto)

Foggia-Spezia 0-0