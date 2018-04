Serie B, i risultati: Empoli e Frosinone ok. Il Palermo non sfonda

© foto di Federico Gaetano

Turno di Serie B molto interessante quello che si è completato stasera su ben dieci campi in contemporanea: il Frosinone vince una gara complicata e che si è sbloccata solo negli ultimi dieci minuti di gara ad Avellino, riappropriandosi del secondo posto in classifica e distanziando il Palermo. L'Empoli vince a Cesena e vede la Serie A sempre più vicina, mentre il Palermo perde in un sol colpo secondo e terzo posto, scivolando al quarto, superato anche dal Parma. Il Cittadella si conferma squadra ostica da superare, mentre la Pro Vercelli infligge una durissima sconfitta al Pescara, sempre alle porte della zona retrocessione. La Ternana sogna il successo in grado di rimettere in piedi il discorso playout ma viene raggiunto dal Foggia, mentre il Perugia supera il Carpi e si tiene in scia delle prime quattro.

Lunedì 16 aprile

Ascoli-Parma 0-1

(3' Calaiò)