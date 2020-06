Serie B, i risultati finali: Vince il Benevento. Spezia ko e frenata Crotone. Venezia che colpo

Il Benevento può stappare lo spumante tenuto in freddo da venerdì scorso. In una gara molto sofferta, in cui ha giocato per 75 minuti con l’uomo in meno, la squadra di Filippo Inzaghi trova una vittoria, grazie alla nona rete di Marco Sau, che certifica non solo la Serie A conquistata, ma anche il primato nella classifica finale visto il pareggio del Crotone in casa dell’Ascoli e la sconfitta casalinga dello Spezia nel derby contro il Pisa. Ad approfittare dei due passi falsi c’è il Cittadella che vince 2-0 sul Perugia (doppietta di Diaw) e sale al secondo posto appaiando i calabresi. Passi avanti in chiave promozione/(play off anche per Pordenone, Chievo e sopratutto Pisa che fa suo il derby contro lo Spezia terzo.

In coda successo importante per il Venezia in casa del Livorno, mentre il Cosenza rimonta due reti al Trapani e impatta per 2-2, Pareggi anche fra Ascoli-Crotone e Pescara-Empoli, finite entrambe per 1-1,

Questi i risultati e i marcatori:

31^ Giornata:

Ore 18:45

Salernitana-Cremonese 3-3 (73° rigf. Dziczek, 79°, 90° rig. Di Tacchio; 6°, 68° Celar, 86° Zortea)

Ore 21:00

Ascoli-Crotone 1-1 (79° Trotta; 50° Barberis)

Benevento-Juve Stabia 1-0 (68° Sau)

ChievoVerona-Frosinone 2-0 (55° Obi, 56° Vignato)

Cittadella-Perugia 2-0 (39° rig., 56° rig. Diaw)

Cosenza-Trapani 2-2 (40° Baez, 90° Asencio; 20° rig. Taugourdeau, 37° Dalmonte)

Livorno-Venezia 0-2 (19° Longo, 22° Capello)

Pescara-Empoli 1-1 (75° rig. Maniero; 65° Ciciretti)

Pordenone-V. Entella 2-0 (52° Mazzocco, 90 Pobega)

Spezia-Pisa 1-2 (26° Gyasi; 38°, 86° Marconi)