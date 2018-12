Serie B, il 16.mo turno – Chi ben continua è a metà dell'opera

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Manca ancora qualche giornata al giro di boa, ma chi ben continua è a metà dell'opera. Il campionato di serie B inizia a farsi davvero interessante, ma nulla è ancora deciso. Regna l'equilibrio in uno dei tornei più discussi degli ultimi anni, ancora non c'è un "padrone" vero e proprio. Il Palermo sembra aver preso un piccolo margine, ma ancora non si può parlare di fuga vera e propria.

La diciassettesima giornata si è aperta con la vittoria del Foggia sulla Cremonese, in un Friday Night che però non interessa le zone alte. Oggi i rosanero scenderanno in campo contro il Livorno, mentre ci saranno ben due scontri diretti in testa alla classifica. Bisogna trovare la giusta continuità, anche perché ormai siamo a metà dell'opera.

CORSA PROMOZIONE – La capolista Palermo accoglie, nel più classico dei testacoda, il Livorno. La squadra di Breda sogna l'impresa, ma l'occasione per i rosanero è davvero ghiotta. Il Lecce sfida il Brescia, a due punti di distanza. Sarà una trasferta complessa per i giallorossi, che cercheranno di rimanere nella scia dei siciliani. Impegno complicato anche per la terza forza del campionato: il Pescara di Pillon se la vedrà con l'Hellas Verona, rimasto nelle parte bassa della zona play-off. Bisogna vincere, perché in questo turno ci sono punti pesanti in palio.

SFIDE PLAY-OFF – Perugia e Spezia si sfidano per l'ultima posizione utile per i play-off. Manca ancora tanto, ma anche qui sarà importante fare punti contro una diretta concorrente: chi vince rimane agganciato al treno promozione. Il Cittadella sfida l'Ascoli, che potrebbe ambire ad un posto tra le big del campionato. Ma al momento i veneti hanno più esperienza per rimanere nella parte alta. Occasione interessante anche per il Benevento, impegnato a Cosenza: bisogna rafforzare la propria posizione, per evitare stop inutili. Ma soprattutto per cancellare le ultime due giornate.

SI SALVI CHI PUÒ – Analizziamo le sfide nella parte bassa della classifica. Il Carpi sfida la Salernitana: i biancorossi sono costretti a vincere, per evitare di rimanere impantanati nella parte bassa. Crotone e Venezia si sfidano per capire gli obiettivi adatti: i veneti vogliono assolutamente risalire, i pitagorici vogliono togliersi da una posizione davvero scomoda. I tre punti possono risolvere i problemi, come è successo al Foggia. Staccarsi prima, per evitare problemi di qualsiasi genere. Perché chi ben continua, anche a metà dell'opera, potrà raggiungere il proprio obiettivo stagionale.

Il 16esimo turno di serie B

Venerdì 14 dicembre

Foggia – Cremonese 3-1

Sabato 15 dicembre

Ascoli - Cittadella

Palermo – Livorno

Perugia - Spezia

Cosenza - Benevento (ore 18.00)

Domenica 16 dicembre

Carpi – Salernitana

Crotone – Venezia

Brescia – Lecce (ore 21.00)

Lunedì 17 dicembre

Verona -Pescara (ore 21.00)