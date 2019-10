© foto di www.imagephotoagency.it

Si sono concluse le gare giocate oggi pomeriggio valide per l’ottava giornata di Serie B. Il Chievo ha battuto per 2-0 un Ascoli rimasto anche in dieci nella ripresa per il rosso a Petrucci. In gol per i clivensi Meggiorini e Vignato. Il Pisa non è invece andato oltre l’1-1 contro il Crotone nonostante il rosso subito dal rossoblu all’80’ (Gigliotti). Nerazzurri avanti con De Vitis nel primo tempo, poi al 71’ il pareggio firmato Golemic.