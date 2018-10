Serie B, il Giudice Sportivo: due turni di stop per Gyomber

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Giudice Sportivo di Serie B a seguito delle risultanze arbitrali dell'ultimo turno di campionato ha squalificato per due turni Norbert Gyomber del Perugia “per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose e, per avere inoltre, al termine della gara, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento irriguardoso”. Una sola giornata invece per Francesco Della Rocca del Padova e Raffale Bianco del Perugia.

Per quando riguarda le società invece:

"Ammenda di €4.000,00: alla Soc. LECCE

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

lanciato nel recinto di giuoco numerosi bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €2.000,00: alla Soc. BENEVENTO

a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare

ripresa del giuoco.

Ammenda di €2.000,00: alla Soc. COSENZA

per avere, al 1° del primo tempo, acceso nel

proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".