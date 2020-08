Serie B, il Trapani al Coni: salvezza in bilico

Come ricorda il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, oggi sapremo se il Collegio di Garanzia accoglierà il ricorso del Trapani in merito ai due punti di penalizzazione per la questione stipendi. Coinvolte da terze interessate Pescara (può essere subito retrocesso in C), Perugia e Cosenza (rischio playout). Con un punto restituito, il Trapani andrebbe ai playout incontrando il Perugia. Se i punti restituiti fossero due, la squadra di Castori si salverebbe senza neppur dover disputare gli spareggi, ma condannando il Pescara alla C (pronto il ricorso del TAR del Lazio) e il Cosenza ai playout con il Perugia.