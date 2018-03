Serie B, l'Empoli batte 2-1 l'Entella grazie ai gemelli del gol ed è primo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli, nell'ultimo posticipo domenicale della 30^ giornata di Serie B, batte 2-1 l'Entella e torna in vetta al campionato di Serie B. A segno i soliti gemelli del gol, con una rete per tempo: Caputo nel primo, Donnarumma nel secondo. Ha accorciato le distanze per i liguri De Luca. I toscani tornano così primi a quota 53, scavalcando il Frosinone sconfitto ieri a Palermo.