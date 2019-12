Serie B, la classifica aggiornata: finiscono anno solare e girone d'andata

L'ultima partita dell'anno solare in Serie B ha portato in dote un pareggio finale che molto probabilmente non accontenta né i padroni di casa dell'Empoli né gli ospiti del Livorno. I primi perché si trovano ancora piuttosto attardati in una classifica che, stando alle previsioni, avrebbero dovuto vederli ben più in alto; i secondi, invece, perché il punticino ottenuto non aiuta a smuovere granché le acque, e a lasciare quell'ultima casella nella graduatoria. Ecco perciò come si presenta la classifica della cadetteria a fine 2019, e a fine girone d'andata, con un Benevento che sta semplicemente dominando sulla concorrenza, ed ha messo la freccia da qualche tempo a questa parte.

Benevento 46

Pordenone 34

Crotone 31

Entella e Cittadella 29

Frosinone, Ascoli e Perugia 27

Pescara, Salernitana e Chievo 26

Spezia*, Pisa e Juve Stabia 24

Empoli 23

Venezia 22

Cremonese* 21

Cosenza 20

Trapani 15

Livorno 12

*= una partita in meno