© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la classifica aggiornata di serie B dopo l'anticipo di ieri sera e le gare disputate questo pomeriggio. Non cambia nulla in vetta, con le prime tre in classifica che devono ancora giocare. Il Venezia conquista tre punti e sale in zona playoff. Bene anche la Juve Stabia, al secondo successo consecutivo: le vespe escono così dalla zona retrocessione, pur restando nella parte pericolosa della classifica. Stesso discorso per lo Spezia, con la squadra di italiano che conquista tre punti preziosi.

Benevento 15

Crotone 14

Empoli 14

Salernitana 14*

Perugia 14

Ascoli 12

Venezia 12*

Entella 12*

Cittadella 12*

Pordenone 11*

Chievo 10

Pescara 10*

Cremonese 10

Pisa 9

Cosenza 7*

Spezia 7*

Juve Stabia 7*

Frosinone 6

Trapani 5*

Livorno 4