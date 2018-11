Serie B, la classifica dopo l'anticipo: Perugia al quarto posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Perugia dopo l'anticipo di Serie B sale al quarto posto agganciando momentaneamente la Salernitana e portandosi a -1 dall'Hellas Verona. Per il crotone invece posizione appena sopra la zona rossa con 12 punti, pari a Cremonese e Venezia che però hanno due gare in meno. Questa la classifica aggiornata:

Pescara 22, Palermo* 21, Hellas Verona 18, Salernitana 17, Perugia 17, Cittadella* 16, Benevento** 16, Lecce 16, Brescia* 15, Ascoli* 15, Spezia** 13, Cremonese* 12, Venezia* 12, Crotone*** 12, Cosenza 8, Padova 8, Foggia 7, Carpi* 6, Livorno* 5

* una gara in meno

**due gare in meno

***una gara in più

Foggia: -8 di penalizzazione