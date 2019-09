In attesa di Trapani-Cremonese e Salernitana-ChievoVerona, in programma domani sera, questa è la classifica di Serie B dopo 5 giornate. Balzo solitario al comando dell'Ascoli, che scavalca Benevento, fermato a Pordenone, e l'Entella sconfitto in casa dal Venezia.

Ascoli 12

Benevento 11

Perugia 11

Empoli 11

Entella 10

Salernitana 9

Pisa 8

Crotone 8

Pordenone 7

Pescara 7

Venezia 7

Cremonese 6

Cittadella 6

ChievoVerona 5

Spezia 4

Livorno 4

Frosinone 4

Cosenza 2

Juve Stabia 1

Trapani 0