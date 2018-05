Serie B, la presentazione della 42^ - Il Frosinone pronto a festeggiare

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ancora 90' e poi sarà solo tempo di play-off e play-out. Questa sera infatti si disputerà la 42^ giornata del campionato di Serie B, ultima della regular season. In palio ci sono ancora punti pesanti per molte squadre sia nelle zone più nobili che in quelle maggiormente pericolose della classifica.

In testa il Frosinone ha la possibilità di chiudere il discorso promozione: ai ciociari basterà battere il Foggia per festeggiare il ritorno in massima serie a discapito del Parma e del Palermo che dunque dovrebbero, in tal caso, accontentarsi di piazzarsi quanto meglio possibile nella griglia play-off. Discorso simile per Venezia, Bari, Cittadella e Perugia che proveranno a chiudere con una vittoria.

C'è ancora tanto da dire anche in chiave salvezza: matematico il ritorno in terza serie di Ternana e Pro Vercelli, c'è una piccola speranza per la Virtus Entella che dovrebbe vincere nello scontro diretto di Novara per agganciare i play-out. Match point anche per l'Ascoli che battendo il Brescia potrebbe salvarsi senza passare per gli spareggi, costringendo le rondinelle a disputarli. Strada in discesa per l'Avellino a cui basterà battere la già condannata Ternana mentre il Pescara sarà atteso dalla ostica trasferta di Venezia.