Serie B, la top 11 votata dagli allenatori: molto Empoli, sorpresa Pachonik

© foto di Federico Gaetano

Gli allenatori delle 22 squadre di Serie B hanno votato la formazione ideale della stagione che sta per chiudersi. Una top 11 che vede ovviamente molto Empoli, dominatore della stagione, che schiera un giocatore per ruolo: Gabriel, arrivato a gennaio, Luperto, Krunic e Caputo. La novità più rilevante è però quella relativa al terzino destro dove ad avere la meglio è il carpigiano Tobias Pachonik con Oliver Kragl del Foggia, arretrato per esigenze di modulo, sulla corsia opposta. Questa la formazione, pubblicata da La Gazzetta dello Sport, schierata con il 4-3-1-2 di Aurelio Andreazzoli, miglior tecnico della stagione:

Top 11 Serie B 2017/18 (4-3-1-2): Gabriel (Empoli); Pachonik (Carpi), Varnier (Cittadella), Luperto (Empoli), Kragl (Foggia); Falzerano (Venezia), Maiello (Frosinone), Krunic (Empoli); Brugman (Pescara); Caputo (Empoli), Di Carmine (Perugia). Allenatore: Andreazzoli (Empoli)