Serie B, le formazioni ufficiali di Crotone-Ascoli: Scamacca dal 1°

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per l'anticipo di Serie B il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa si affida alla collaudata coppia d'attacco formata da Simy e Messias. A centrocampo Mustacchio e Molina sono gli esterni con Crociata e Zanellato al fianco di Barberis. In difesa Marrone centrale con Golemic e l'ex Gigliotti ai suoi fianchi. Nell'Ascoli spazio a Scamacca al fianco di Da Cruz con uno fra Gerbo e Brlek che agiranno da trequartista al posto di Ninkovic. In difesa Gavrillon e Brosco sono i centrali con Pucino e Padoin esterni.

Queste le formazioni ufficiali:

Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio, Zanellato, Barberis, Crociata, Molina; Messias, Simy. A disposizione: Figliuzzi, Cuomo, Spolli, Vido, Bellodi, Itrak, Gomelt, Mazzotta, Rodio, Evan’s, Rutten. Allenatore: Stroppa



Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Troiano, Gerbo; Brlek; Da Cruz, Scamacca. A disposizione: Lanni, Novi, Valentini, D’Elia, Ferigra, Petrucci, Rosseti, Piccinocchi, Chajia, Beretta, Laverone, Ardemagni. Allenatore: Zanetti