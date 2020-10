Serie B, le formazioni ufficiali di Pescara-Frosinone: Nesta sfida Oddo con Novakovich-Ciano

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Pescara-Frosinone, sfida delle 16.00 del campionato di Serie B, valida per il sesto turno stagionale: 3-5-2 per entrambe le formazioni, con Oddo che punta su Maistro e Bocic, mentre Nesta conferma la coppia Ciano-Novakovich in avanti. Rohden e Kastanos affiancano Maiello in mezzo al campo.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Balzano, Drudi, Bocchetti, Masciangelo; Omeonga, Valdifiori, Memushaj; Galano, Maistro; Bocic.

Allenatore: Oddo.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Kastanos, Beghetto; Novakovich, Ciano.

Allenatore: Nesta.