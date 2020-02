vedi letture

Serie B, le formazioni ufficiali di Pisa-Venezia: Longo ancora titolare. Minesso dal 1°

Moduli speculari per Pisa e Venezia nel posticipo di Serie B. I toscani in avanti si affidano a Minesso alle spalle del duo Marconi-Masucci, mentre a centrocampo Pinato sostituisce Marin. Nei lagunari Longo parte dal primo al fianco di Capello con Aramu sulla trequarti. In difesa Fiordaliso e Molinaro esterni con Riccardi al fianco di Ceccaroni in mezzo. Queste le formazioni ufficiali:

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Pinato; Minesso; Masucci, Marconi. Allenatore: D’Angelo

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Fiordaliso, Riccardi, Ceccaroni, Molinaro; Caligara, Fiordilino, Maleh; Aramu; Capello, Longo. Allenatore: Dionisi