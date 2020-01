Serie B, Livorno-Entella: al Picchi tra salvezza e play-off

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

L’Entella aveva chiuso con il ritorno alla vittoria dopo due gare consecutive a secco, il Livorno aveva interrotto la serie di sconfitte con il pareggio nel derby toscano contro l’Empoli: ecco dove avevano lasciato le due sfidanti della gara di oggi al Picchi e da dove riprenderanno per il primo appuntamento del 2020. I liguri vogliono continuare a rincorrere il sogno play-off, mentre gli amaranto hanno assoluto bisogno di risalire una classifica che, al momento, li vede ad addirittura nove lunghezze dai play-out.

COME ARRIVA IL LIVORNO – “Credo nella salvezza” ha dichiarato il tecnico del Livorno Paolo Tramezzani, ma c’è la necessità di far punti. E tutti, in casa amaranto, hanno ben chiara l’importanza della sfida di oggi: la permanenza in B passa anche e soprattutto dalle sfide al Picchi, contro l’Entella non si può sbagliare. Non ci saranno Marsura e Morganella, ma Tramezzani non stravolgerà la squadra, anzi: “Penso di confermare buona parte della squadra di Empoli”. Così, davanti a Plizzari, la linea a quattro dovrebbe essere formata da Delprato, Boben, Gonnelli e Porcino, mentre il tridente offensivo potrebbe vedere Marras, Braken e Murilo.

COME ARRIVA L’ENTELLA – Dall’altra parte, invece, Roberto Boscaglia non si fida del Livorno: “Sono una squadra affamata di punti” ha dichiarato alla vigilia. E la sua Virtus, però, non è da meno, anche perché c’è l’occasione di continuare ad inseguire i play-off. La scelta per il trequartista da mettere alle spalle di Morra e De Luca potrebbe ricadere su Schenetti, mentre in mezzo al campo sono favoriti a una maglia da titolare Eramo, Paolucci e Settembrini. In difesa, invece, davanti a Contini, spazio a Sernicola, Chiosa, Pellizzer e Sala.