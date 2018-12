Serie B, Matos regala il ritorno alla vittoria all'Hellas. Benevento ko 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è concluso qualche istante fa il posticipo della domenica sera di Serie B. L'Hellas Verona di Fabio Grosso è riuscito a tornare alla vittoria, e lo ha fatto su un campo tutto fuorché facile come quello del Benevento. Dopo i primi 45' trascorsi senza particolari emozioni, nella ripresa l'incontro si è acceso. Prima i padroni di casa sono rimasti in dieci per la seconda ammonizione presa da Costa, poi è arrivato il vantaggio ospite siglato da Matos. Quattro minuti più tardi c'è stata la chance di pareggiare per i sanniti, ma Coda ha sbagliato il rigore. A sei minuti dalla fine poi ristabilita la parità numerica con il rosso preso da Balkovec, ma non c'è stato più nulla da fare per i campani: sono i veneti ad imporsi 0-1.