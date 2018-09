Serie B, oggi il verdetto del Collegio di garanzia: verso un ritorno a 22

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aumentano le possibilità che il Collegio di garanzia del CONI oggi decida di riportare la Serie B a 22 squadre, annullando dunque le modifiche proposte dalla Lega di B e firmate dal Commissario Fabbricini a metà agosto, con la serie cadetta portata da un giorno all'altro a 19 squadre. Sono sei i club che attendono notizie in merito e che sperano nel ripescaggio. In ordine alfabetico: Catania, Entella, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana. Se dovesse essere riportata la B a 22, il Collegio dovrà spiegare anche quali saranno le tre squadre ripescate, con le altre tre che probabilmente andranno a ricorrere al Tar. Dunque oggi non verrà messo un punto definitivo alla vicenda, anche se almeno si avrà una certezza per quanto concerne il campionato e il suo esito. Con il piano della Lega cadetta di far giocare le ripescate tra di loro e con le squadre che hanno riposato per recuperare le prime due giornate a 19. A riportarlo è Il Corriere della Sera.