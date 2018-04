Serie B, otto squalificati per un turno: fermato anche Coronado

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il Giudice Sportivo di Serie B, attraverso il sito ufficiale della Lega della cadetteria, ha fermato i seguenti calciatori:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUZZEGOLI Daniele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

CASARINI Federico (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Decima sanzione).

CODA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Decima sanzione).

CORONADO Igor Caique (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE COL Filippo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PASQUAL Manuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

TUIA Alessandro (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato

(Quinta sanzione).