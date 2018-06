Serie B, Palermo-Frosinone 1-1 al 45°: La Gumina risponde a Ciano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serie B, Palermo-Frosinone 1-1: La Gumina risponde a Ciano

Il primo tempo della sfida d'andata fra Palermo e Frosinone, valida per la promozione in Serie A, si chiude sul risultato di 1-1. Apre le marcature Camillo Ciano per gli ospiti dopo cinque minuti con un gran tiro dai 35 metri dopo un tocco maldestro di Rajkovic che non riesce a spazzare. Il Palermo reagisce subito e in ben tre occasioni sfiora il pareggio prima del 45° quando La Gumina con una conclusione di punta dal limite sorprende Vigorito per l'1-1 con cui si chiude il tempo.