Serie B, Palermo-Frosinone, le formazioni ufficiali: Nestorovski titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico rosanero Roberto Stellone decide per lanciare dal primo minuto il macedone Nestorovski al fianco di La Gumina con Coronado a supporto. Centrocampo a tre con Dawidowicz al fianco di Jajalo e Murawski, mentre in difesa Rajkovic fa coppia con Struna al centro. Moreno Longo invece risponde con la coppia leggera Dionisi-Ciano con il solito centrocampo a cinque che vede Paganini e Crivello sugli esterni e Gori in cabina di regia. Queste le formazioni ufficiali:

Palermo (4-3-1-2): Pomini; Rispoli, Struna, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Dawidowicz; Coronado; La Gumina, Nestorovski. A disposizione: Maniero, Posavec, Accardi, Trajkovski, Moreo, Gnahoré, Rolando, Balogh, Fiordilino, Fiore, Szyminski, Ingegneri. Allenatore: Stellone

Frosinone (3-5-2): Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Krajnc; Paganini, Kone, Gori, Sammarco, Crivello; Dionisi, Ciano. A disposizione: Bardi, Russo, Besea, Frara, Maiello, Soddimo, Beghetto, Volpe, Matarese, Citro, Verde, Chibsah. Allenatore: Longo