Serie B, parte la caccia al secondo posto. Quattordici giornate per una vincitrice

Con il recupero di campionato fra Spezia e Cremonese la classifica di Serie B è tornato omogenea. Ogni partecipante ha lo stesso numero di partite. Un punto di partenza notevole per iniziare a capire le dinamiche della volata finale della stagione. Sia nella parte alta che in quella bassa.

A tal proposito, nelle zone nobili al netto di un Benevento lanciatissimo verso il ritorno in Serie A, si profila una lotta a sei (per non dire a dieci) per la seconda posizione, l'ultima che da l'accesso diretto alla massima serie. Ad oggi la graduatoria recita:

Benevento 54

Crotone 37

Spezia 37

Frosinone 37

Salernitana 36

Pordenone 36

Virtus Entella 34

Escluso il Benevento, dunque, già dal prossimo fine settimana una delle altre sei squadre potrebbe ritrovarsi sola al secondo posto, dando un segnale forte al campionato. Una 24^ giornata che dunque potrebbe rivelarsi la chiave di volta della stagione, grazie a queste gare:

Benevento-Pordenone

Juve Stabia-Crotone

Frosinone-Perugia

Chievo Verona-Salernitana

Venezia-Virtus Entella

Spezia-Ascoli

Sfide queste che, assieme ad Empoli-Pisa e Pescara-Cittadella, raccolgono tutte le prime tredici formazioni della classifica, per una corsa alla Serie A che potrebbe non limitarsi alle sole sei squadre prese in esame. Numeri alla mano, infatti, fra Crotone, Spezia e Frosinone oggi al secondo posto con 37 punti e il Venezia prima formazione coinvolta nella zona playout ci sono solo dieci punti. Una inezia con 14 giornate ancora da giocare. Per la Serie A e non solo. Sei squadre in lotta per la piazza d'onore, che potrebbero diventare almeno 13. Per una Serie B più incerta che mai.